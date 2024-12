FranciaLe Pen e Mélenchon per sfiducia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.16 In Francia Jean Luc Melénchon ha presentato, a nome della coalizione di sinistra del Nuovo fronte popolare, una mozione dinei confronti del governo guidato dal premier Michel Barnier. Anche Marine Le Pen, con Rassemblement National, conferma che voterà insieme alla sinistra per far cadere il governo contestando a Barnier di aver rifiutato la sua richiesta di rinuncia alla deindicizzazione parziale delle pensiooni. Le votazioni da parte dell'Assemblea Nazionale a partire da mercoledì.