Firenze, il libro 'Una golosa serata di gala' mette a tavola Puccini, Rossini e Verdi

, 2 dicembre 2024 - Sono due libri di raro pregio quelli scritti dal professor Gian Luigi Corinto. Fiorentino, professione universitario con la passione per l’arte e la scrittura, ha dato alle stampedi gala. In compagnia di Gioacchino, Giuseppee Giacomo’, e ‘Agrumi. L’oro sotto il sole’, entrambi pubblicati da Angelo Pontecorboli Editore. Ildiriesce are atre grandi compositori d'opera italiani di epoche diverse, cosa che si può fare solo con la fantasia, come si fa nella scena teatrale. Unadi gala è un serissimo divertissement, che combina il piacere dell’ascolto musicale con il piacere della buonache accomunava Giacomo, Gioachinoe Giuseppe. Un gioco necessario, sofisticato e colto, perché non esiste cosa più seria del gioco, che è anche un modo per gli autori di riprendere vecchie consuetudini maturate ai tempi della scuola.