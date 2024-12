Inter-news.it - Fiorentina-Empoli a rischio? Caldeggia un’ipotesi dopo malore Bove

La più bella notizia della giornata è il risveglio tranquillo e sereno di Edoardoil terribile dramma in-Inter. In merito a tale accaduto, si medita anche il rinvio della sfida traeddi Coppa Italia.MIGLIORAMENTI – Sono e sono tuttora ore di tensione e di speranza,quanto accaduto a Edoardonel tardo pomeriggio di ieri durante-Inter. Prima ilin campo e poi il soccorso immediato e l’arrivo in ospedale. Oggi una bellissima notizia: il ragazzo si è risvegliato sereno, ha iniziato a parlare con i propri cari, come attestato anche da alcuni suoi compagni in vista all’ospedale Careggi di Firenze. Il peggio sembra passato, masarà sottoposto anche nella giornata di oggi a ulteriori controlli e nelle prossime ore arriverà un nuovo bollettino medico da parte della