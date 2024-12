Ecco perché se n’è andato Ballando con le Stelle Selvaggia finalmente parla di Mariotto E scoppia la bufera

Leggi su Caffeinamagazine.it

Guillermoha lasciato la puntata dicon ledi sabato 30 novembre 2024 in modo inaspettato, suscitando grande sorpresa tra il pubblico e i partecipanti. Durante la diretta, dopo l’esibizione di Amanda Lear,ha manifestato un malessere che lo ha costretto ad abbandonare lo studio. La conduttrice Milly Carlucci ha informato gli spettatori che non erano riusciti a recuperarlo e che si era allontanato per motivi di salute.è apparso sottotono per tutta la serata, e i telespettatori hanno notato il suo comportamento insolito. >> “Addio a tutti”.Guillermoha lasciatocon le: si scopre il motivoPrima di lasciare, ha rivolto una frecciatina a un autore del programma, chiedendo se potevare, e ha chiesto ad Amanda Lear di portarlo via con sé, esclamando: “Portami con te, addio a tutti”.