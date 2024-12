Calciomercato.it - Doppio ribaltone Juve: 50 milioni e scambio per Kvaratskhelia

Assalto al georgiano, l’indiscrezione che fa tremare il Napoli. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di mercatoTiene sempre banco in casa Napoli la situazione legata al futuro di Kvicha. L’esterno georgiano sta trattando con il club azzurro, ma il rinnovo continua a non arrivare. I top club sono così in agguato in vista delle prossime sessioni di calciomercato.Khvichanel mirino del Barcellona: la possibile offerta del club blaugrana. Tutti i dettagli sul georgiano (Foto LaPresse) – Calciomercato.itAnche Antonio Conte è intervenuto a riguardo: “Su questo famoso rinnovo è da un bel po’ che se ne parla. Sicuramente c’è una discussione tra il club e l’entourage del giocatore. Per entrare nei dettagli c’è il club, il direttore sportivo, parlano loro. Quello che posso dire, che chiedo, a Khvicha è che continui a fare quello che sta facendo.