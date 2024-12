Iodonna.it - Da Fazio, il conduttore ha condiviso alcuni ricordi divertenti della sua carriera: tra questi, una telefonata di Baudo, che lui scambiò per uno scherzo di Fiorello

Leggi su Iodonna.it

Prima volta sul Nove per Gerry Scotti, che si è raccontato nel più classico dei faccia a faccia con Fabioa Che tempo che fa. Un appuntamento che non ha deluso, con ilche, con il suo inconfondibile stile, si è raccontato in modo sincero e divertente. «Piersilvio ci sta guardando» ha scherzato Gerry, salutando l’amministratore delegato di Mediaset e creando immediatamente un’atmosfera di complicità e ironia. Un’intervista che ha ripercorso gli aneddoti più significativisua, fatta di momenti epici e incontri straordinari. Gerry Scotti, la vita e laguarda le foto Gerry Scotti, dagli esordi alle grandi opportunitàNel corsochiacchierata, Gerry Scotti ha ricordato i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.