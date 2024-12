Cultweb.it - Da Brunori Sas a Tony Effe, chi saranno gli esordienti assoluti del Festival di Sanremo 2025?

Ildi, condotto da Carlo Conti, ha annunciato i cantanti in gara nella storica kermesse canora. Oltre alla presenza di artisti affezionati alla manifestazione, però, ci sono anche diverse new entry che, per la prima volta, calceranno il palcoscenico dell’Ariston.Tra i nomi più attesi spicca quello diSas, cantautore calabrese amatissimo dal pubblico, che porterà sul palco della sua poetica e la sua ironia. Altro debutto importante è quello di, uno dei rapper più influenti della scena italiana, pronto a conquistare il pubblico sanremese e, forse, a continuare il sui dining con Fedex portandolo ad un nuovo livello.Sas, uno dei debuttanti sul palcoscenico dell’Ariston – Fonte: FanpageMa le novità non finiscono qui. Tra i debuttanti, infatti, si trovano anche:Bresh: rapper milanese dalla voce inconfondibile, che ha conquistato le classifiche con i suoi singoli di successo.