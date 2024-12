Europa.today.it - Contro l'Entella una partita da non fallire. Arezzo in cerca della vittoria scaccia pensieri

Se i segnali di riscossa arrivati nel derby di Coppa Italia a Perugia sono concreti e non fuochi fatui lo capiremo già da stasera. La Virtusè l'avversario più attendibile per misurare ambizioni e miglioramenti amaranto: è una squadra coriacea, in serie utile da dieci giornate, imbattuta.