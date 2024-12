Calciomercato.it - Bove, l’affetto del calcio varca i confini: nelle prossime ore il nuovo bollettino

Malore in campo ieri pomeriggio per il centrocampista della Fiorentina durante il primo tempo della sfida del ‘Franchi’ contro l’InterSembra passato il peggio per Edoardo, dopo il dramma consumatosi ieri pomeriggio nel primo tempo del match tra Fiorentina e Inter.Edoardo(LaPresse) –mercato.itIl giovane centrocampista viola si è accasciato sul terreno di gioco dopo aver accusato un malore, subito soccorso da compagni di squadra e avversari. Percepita la gravita della situazione, l’ex Roma è stato prontamente trasportato all’ospedale Careggi di Firenze, dove sono stati scongiurati danni acuti a cervello e cuore. Momenti interminabili e di grande angoscia al ‘Franchi’, con gli spettatori che hanno successivamente lasciato lo stadio all’annuncio del rinvio ufficiale della partita che non sarà recuperata prima di febbraio.