Vuelle, con Cantù serve una serata speciale

La vita è strana e qualche volta presenta situazioni davvero inaspettate. Quella di oggi (palla a due alle ore 18) doveva essere ladi Pino Sacripanti contro la suae soprattutto contro Nicola Brienza, l’enfant du pays che ha tirato su lui come vice lanciandolo poi come coach, e con ottimi risultati diremmo, visto che l’anno scorso è stato eletto allenatore dell’anno in serie A alla guida di Pistoia. Invece le cose sono andate in modo ben diverso, con Sacripanti che ha lasciato Pesaro dopo appena tre giornate di campionato sciogliendo l’accordo biennale firmato in estate. Sulla tolda della nave è così salito Spiro Leka trovandosi in mezzo al mare in tempesta con un equipaggio che non sembra troppo sicuro di sapersela cavare. Servirà uno spirito di gruppo diverso per venire fuori da questa burrasca, servirà coprire meglio ognuno il proprio ruolo non dimenticando di aiutare il compagno in difficoltà, servirà anche un pizzico di intraprendenza in più perché l’ordinaria amministrazione basta appena per rimanere a galla.