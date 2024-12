Quotidiano.net - Siria news in diretta. Raid russo uccide il capo dei ribelli siriani. Teheran accusa: “Piano di Usa e Israele per destabilizzare”

Roma, 1 dicembre 2024 - Abu Muhammad al Jolani,di Hayat Tahrir al Sham (Commissione per la liberazione della), isunniti che hanno sferrato l'offensiva in, è stato ucciso durante un bombardamentoa Idlib, lo afferma l'account X del governo libanese, anche se mancano conferme ufficiali. Con un blitz inaspettato gli insortini hanno attaccato le forze di Assad arrivando ad avere il controllo di gran parte di Aleppo, compreso l'aeroporto, e sulla provincia vicina di Hama.gli Stati Uniti e: "Gli attacchi deiinfanno parte di unisraelo-statunitense perla regione", hanno affermato i ministri degli Esteri di Iran e Russia, fedeli alleati del governo di Assad. Mentre per la Casa Bianca la caduta di Aleppo è conseguenza della politicana, troppo condizionata dae Mosca.