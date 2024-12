Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza sul lavoro: due attività sospese in piazza Aldrovandi

Duee quasi 16mila euro di multe, per gravi violazioni alle normative per la tutela della salute e dellasul. Sono l’esito dei controlli messi in campo dai carabinieri della stazione Bologna, impegnati assieme ai colleghi del Nas e del Nil, nel servizio che ha visto come ‘obiettivi’ bar, ristoranti e negozi di alimentari nella zona di. In particolare, sono state due ledove sono state riscontrate irregolarità: una è stata trovata sprovvista della mancata applicazione delle procedure di auto controllo ‘Haccp’, oltre alla mancata redazione del documento di valutazione rischi e alla mancata formazione dei lavoratori in materia di; l’altro esercizio commerciale è stato trovato sprovvisto della redazione del documento valutazione dei rischi.