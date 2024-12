Sciopero Schlein | giù le mani Governo da diritto costituzionale

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 1 dic. (askanews) – “Voglio dare un abbraccio di forte solidarietà ai sindacati qui rappresentati da Maurizio Landini e anche a Pierpaolo Bombardieri per logenerale che ha visto mobilitate 500 mila persone in tutta Italia. Siamo stati e saremo al vostro fianco per difendere ildi” e “diciamo almettete giù ledaldiperché è un, se ne devono convincere, non si può soffocare la voce di dolore, di sofferenza e preoccupazione di milioni di lavoratrici e lavoratori che davanti hanno una prospettiva davanti di precarietà”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellynel corso del suo intervento dal palco dell’assemblea di Europa Verde in corso a Chianciano Terme. “Noi dobbiamo invece contrastare la precarietà”, ha sottolineato