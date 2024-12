San Sebastian Cheesecake | la ricetta originale super cremosa!

Leggi su Donnaup.it

Non è un errore. è proprio così: la Sansi presenta leggermente imbrunita ed è questo che la rende unica nel suo genere.Vi devo raccontare come e perché sono venuta a conoscenza di questache non fa parte dei grandi classici soliti della mia cucina.Ho trascorso alcuni anni della mia vita in Spagna. Lì ho cresciuto i miei figli per un certo periodo, lavorando in un ristorante. Così ho imparato a preparare questo dolce davvero insolito, ma delizioso al contempo. Da quelle parti è uno dei dolci tradizionali più richiesti, così ho pensato di coinvolgere anche voi, oggi, mentre cucino un piatto che mi riporta indietro nel tempo, anche se non esattamente alla mia infanzia, come sono solita fare.Avrete ben capito che tutto ciò che mi piace realizzare è legato a ricordi e anche questo dessert si inserisce in questo mio filone nostalgico e melanconico.