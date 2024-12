Oasport.it - Rugby a 7, a Dubai sorprende la Spagna. Ma in finale vincono le Fiji

Ha preso il via questo weekend ail Svns 2024/25, il tour mondiale dia sette che vede scendere in campo le nazionali più forti. E con le Olimpiadi appena alle spalle c’era molta attesa per capire come si sarebbero presentate le squadre al via in un momento di grandi cambiamenti interni. Ecco come è andata nel torneo maschile.Nella prima fase non sono mancate le sorprese, con Argentina euniche a chiudere a punteggio pieno i propri gironi, mentre il Sudafrica ha vinto il gruppo A con due successi e un ko. Come la Francia, medaglia d’oro olimpica, mentre hanno rischiato grosso Australia e Nuova Zelanda, che chiudono entrambe con un solo successo, ma passano come migliori terze. Out una delle formazioni più forti degli ultimi anni, l’Irlanda, che chiude con zero su tre.Nei quarti disi sentono le assenze dei campionissimi visti a Parigi, con la Francia che cede 19-17 contro le, mentre rialzano la testa la Nuova Zelanda, che beffa per 24-17 il Sudafrica.