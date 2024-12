Secoloditalia.it - Prenotano in un bed and breakfast di Padova, da 2 diventano 30: “Siamo zingari, non ce ne andiamo”

Leggi su Secoloditalia.it

Ristrutturano un appartamento e vi aprono un bed and, ma gli ultimi clienti non se ne vanno più via e, anzi, occupano i locali allacciandosi abusivamente alle utenze. Accade – riferiscono i quotidiani locali – in un comune alla periferia di, Pontevigodarzere, dove l’abitazione è occupata da una trentina di persone dal 16 ottobre scorso. La coppia aveva prenotato la casa per quattro giorni, a metà ottobre, online. Finora inutile la denuncia presentata dal proprietario, che in un primo momento aveva chiamato un pattuglia di carabinieri, che erano riusciti a far desistere gli occupanti.Vicenda da incubo in un bed anddiIl gruppo è però rientrato forzando le serrature, e si è allacciato alle utenze di alcuni vicini. “Temiamo anche per chi vive – afferma il proprietario – negli appartamenti vicini.