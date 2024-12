Ilnapolista.it - Politano: «Cosa è cambiato quest’anno? L’atteggiamento e lo spirito di sacrificio da parte di tutti»

‘autore del gol del Napoli, McTominay, e Matteo Poliutano hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il TorinoLe parole di McTominay eVittoria pesantissima: «Da scudetto vediamo, però abbiamo atto una grande partita. Ancora oggi abbiamo dimostrato il n ostro valore su un campo difficile. Anche se il Torino non viene da un periodo positivo è sempre una squadra molto forte»Gol da tre puntiMcT: «Dobbiamo continuare a spingere, non sos e sono un giocatore che sblocca le partite, ma mi sono inserito molto bene. Quando ci sono giocatori di questa qualità diventa tutto più semplice»Leggi anche: Napoli, corto muso da scudetto. Conte ha liberato Napoli dal fardello estetico: è squadra da Nord-Estdovresti migliorare?McT: «Dobbiamo continuare, Conte spesso ci fa vedere video per migliorare sottoi punti di vista e crescere»: «e lodidadi