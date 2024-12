Metropolitanmagazine.it - Perché Guillermo Mariotto ieri è sparito dal programma Ballando con le Stelle?

ha abbandonato lo studio dicon le? Un’altra puntata pazzesca, percon le, ormai una sorta di thriller, tra polemiche e colpi di scena. La puntata è quella andata in onda su Rai 1 sabato 30 novembre, alla conduzione l’inossidabile Milly Carlucci. Polemiche, come sempre, sulle performance. Ma il caso della puntata è stata la sparizione di, il giudice che poco prima della mezzanotte e mezza ha abbandonato lo studio senza poi tornarci più. Caso misterioso su cui i social, i telespettatori e la stessa Carlucci si interrogano.Nel corso della serata, come detto, la conduttrice ha annunciato l’assenza improvvisa del giudice, spiegando cheaveva lasciato il teatro, forse“si sentiva poco bene”. Tuttavia, stando a quel che trapela la storia sarebbe profondamente diversa.