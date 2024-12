Ilrestodelcarlino.it - "Partita difficile che dobbiamo affrontare al meglio. L’assenza di Alluci comporterà qualche modifica"

dubbio di formazione, per Massimo Gadda, edefezione importante. Ma totale fiducia nel gruppo che in settimana ha preparato con serenità la sfida odierna. Il mister parte dall’appuntamento al Savini di Notaresco, analizzandone le insidie: "Una, che va affrontata bene, sennò si rischia di andare incontro a brutte sorprese. Un avversario che non ha una buona classifica ma in tutte le partite, anche quelle che ha perso, è sempre rimasto in. E’ il segnale di una squadra che c’è, che lotta, e giochiamo fuori casa, a Notaresco anche la Samb ha incontrato difficoltà". Ancora sul Notaresco: "Nonguardare la classifica, non hanno subito tanti gol, sono una squadra solida. Noiinterpretare bene lae provare a dare continuità ai nostri risultati".