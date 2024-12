.com - Pallamano A Gold / La Publiesse Chiaravalle fa l’impresa: batte Pressano 28-30 ed esce dai play-out

Leggi su .com

La squadra di Guidotti vola anche a +9, rischia il rientro locale ma ria blindare il risultato finale: superata Cingoli in classificaLAVIS (TN), 1 dicembre 2024 – Il girone di andata di Serie Asi chiude nel migliore dei modi. Unada urlo sbanca Lavis 28-30. Contro ogni pronostico della vigilia. Nonostante le tante assenze e, soprattutto, strameritando quei due punti che proiettano i biancoblu in zona salvezza diretta per la prima volta in stagione. Staccato il Camerano e superato il Cingoli: terza vittoria, ancora in trasferta. Che impresa.LA GARA Le defezioni abbondano. Vieira figura in distinta ma non può essere schierato sul parquet. Assenti anche i portieri Sanchez e Ballabio. Per un Cuello che torna, debutta e realizza un rigore, ovvero Juan Pablo, un altro è fermo ai box, Francisco.