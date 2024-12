Sport.quotidiano.net - Pagelle Non il solito Palumbo. Caso: passala

GAGNO 6 Un paio di indecisioni nelle uscite, compensate da un buon intervento su una rasoiata di Trimboli nel primo tempo. Nel complesso non ha dovuto lavorare granchè sugli attacchi biancorossi. DELLAVALLE 7 Il migliore dei gialli. Rileva dall’incerto Caldara la marcatura su Mensah e da quel momento l’erculeo attaccante virgiliano non è più pericoloso. Sfiora la marcatura per due volte e in uno di questa Festa deve superarsi. CALDARA 5,5 Fatica tantissimo a inizio gara su Mensah e deve usare anche le cattive. Nel primo tempo calcia quasi a colpo sicuro su un assist radente dima Festa ancora una volta è super. Nella ripresa salva sulla linea su Radaelli. (43’ st Zaro sv Entra per arginare gli ultimi assalti dei padroni di casa). CAUZ 6,5 Nella difesa a tre rimane elemento assolutamente adatto al modulo e Mandelli lo schiera da titolare per la terza volta consecutiva.