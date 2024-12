Ilrestodelcarlino.it - Pagefha, impegno per gli altri: "Dal progetto contro l’isolamento al centro diurno ’L’orto di Paolo’. Il nostro aiuto a chi è in difficoltà"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Daniele Mauro ricopre la carica di presidente della cooperativa sociale ’’ dal luglio 2023. Lo abbiamo intervistato, per farci illustrare le modalità operative e i progetti della cooperativa. Presidente Daniele Mauro, quando è nata la cooperativa ’’ e di cosa vi occupate? "Il percorso diha avuto inizio nel 1985. Ad Ascoli, un gruppo di genitori di persone con disabilità si costituì in associazione provinciale per promuovere l’inclusione dei propri figli, in ogni ambito della vita. Nel 1990, l’associazione si trasformò in cooperativa sociale. La cooperativa è impegnata nel garantire l’integrazione e l’inclusione sociale dei giovani con disabilità, offrendo esperienze formative e d’inserimento lavorativo, da svolgere nell’ambito di strutture socio-educative o all’interno di progetti formativi".