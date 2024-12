Anticipazionitv.it - Lorenzo e Claudia: il matrimonio senza Maria De Filippi

Leggi su Anticipazionitv.it

Riccardi eDionigi hanno coronato il loro sogno d’amore il 30 novembre 2024, unendosi ina Nola. Circondati da amici, familiari e volti noti del programma Uomini e Donne, gli sposi hanno vissuto una giornata indimenticabile. Tuttavia, tra gli invitati mancavaDe, la conduttrice che anni fa ha permesso ai due di conoscersi e innamorarsi nel contesto del trono classico. La sua asnon è casuale, ma legata a una decisione cheha spiegato più volte nel corso degli anni.Dee le cerimonie: ecco perché non partecipaDeha dichiarato più volte di non presenziare mai a matrimoni o funerali, nemmeno di persone a lei particolarmente vicine. Durante un’intervista, la conduttrice ha spiegato che la sua notorietà potrebbe distogliere l’attenzione dagli eventi: “Undeve essere il giorno degli sposi, non di un ospite famoso.