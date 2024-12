Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter 0-0: inizia la partita al Franchi!

L’scende in campo quest’oggi contro laall’Artemio. Per la quattordicesima giornata Simone Inzaghi si pone l’obiettivo di seguire la scia del Napoli. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP1? Errore di Calhanoglu, la viola trova in profondità Kean che tira centrale. Sommer para agevolmente.18.01LA!17.59 Le squadre sono entrate in campo. Coreografia splendida della curva della viola.17.55 Stanno per entrare le squadre in campo. Attesa per lo scontro diretto del.17.36 Bisseck sostituisce l’infortunato Pavard, torna Calhanoglu in regia rispetto a Verona. Davanti la Thu-La cerca di sbloccarsi, sulle fasce Dimarco-Dumfries.