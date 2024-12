Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 1-0, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERGAMO-MILANO DIDALLE 17.001-1 Va a segno Lanier.0-1 Attacco vincente di Ishikawa.SET18.28 Tutto pronto per il via delset.18.27 Ottimo il parziale d’apertura per le campionesse d’Italia in carica, attente e concentrate nelle fasili del set per poi scatenarsi verso la conclusione sotto il traino di Isabelle Haak, autrice di sei punti.25-21 Haak certifica il primo set percon l’ennesimo punto messo a referto in questo parziale d’apertura.1-0!24-21 Alsmaier trova le mani del muro.24-20 Ancora un attacco messo a terra da Haak, set point.23-20 Mani out di Wolosz.22-20 Diagonale vincente di Haak.21-20 Sbaglia la ricezione, Bonifacio punisce le pantere con il tocco sottorete.