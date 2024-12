Sport.quotidiano.net - L’allenatore avversario. Braglia: "Fase cruciale del campionato»

Ha una ferita da far rimarginare il prima possibile il Campobasso che oggi riceve la visita del Rimini. Dopo dieci risultati utili consecutivi lo scorso turno i molisani hanno ceduto alla Virtus Entella. E quella sconfitta il navigato allenatore del Campobasso Pieronon l’ha ancora dimenticata. "Abbiamo sbagliato tutto – dice dopo aver rivisto decine e decine di volte le immagini della gara di Chiavari – Siamo partiti male, ci siamo ripresi un po’, ma errori individuali e collettivi ci hanno punito. I primi venti minuti sono stati molto negativi. Ci hanno pressato, aggredito e noi abbiamo smesso di giocare. Adesso rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo". E ripartire contro un Rimini che in viaggio dà il meglio di sé, secondo, non sarà semplice. "Veniamo da una sconfitta pesante, ma ilentra ora in una