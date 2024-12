Quotidiano.net - Italia fra i Paesi con la maggiore pressione fiscale

Roma, 1 dicembre 2024 – Da sempre glini, nel loro comune sentire, si dichiarano troppo tassati, e in vari sondaggi è spesso emersa una insoddisfazione per il rapporto fra tributi pagati e servizi offerti dalle varie amministrazioni locali. E qualcosa di vero deve pur esserci, se l’continua a scalare posizioni nella graduatoria deiaderenti all’Ocse con la. L’indagine Revenue Statistics 2024 Dopo la quinta piazza del 2022, l’chiude il 2023 sul podio Ocse, dietro Francia e Danimarca, fra icon la. I transalpini hanno un regimeche vede il rapporto fra tasse e Pil pari al 43,8%, mentre i danesi sono al 43,4%. L’è invece stabile, come lo scorso anno, al 42,8%. Lo evidenzia il Revenue Statistics 2024, un report che evidenzia anche un altro aspetto: la Francia è ancora la nazione con le tasse maggiori, ma ha ridotto lasui propri abitanti dal 45,8% dell’anno precedente, dunque migliorando un po’ le cose rispetto al 2022, quando al secondo posto si era posizionata la Norvegia, davanti ad Austria e Finlandia.