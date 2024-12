Cityrumors.it - Irpef 2025, brutta sorpresa: scopri quanto pagherai di tasse

La nuova Legge di Bilancio porterà delle evidenti novità perriguarda l’e che prevederàmolto più alte per alcuni contribuentiNella Legge di Bilancio delc’è una parte molto importante che è dedicata all’aliquota, quindi il tasso fisso o variabile che viene imposto una quota fissa per calcolare il tributo destinato, appunto all’. La nuova proposta di Bilancio destinata al prossimo anno, in questo senso, presente delle importanti novità.di– Cityrumors.itUno studio condotto di recente dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, infatti, ha dimostrato che una specifica fascia di reddito è destinata a pagare un’aliquota ben più alta rispetto aera prevedibile, in rapporto alle altre fasce. Il riferimento è a quella compresa tra chi ha un reddito dichiarato tra i 32mila e i 40mila euro.