Inter il gol di Dimarco al Frosinone candidato al Premio Puskas

Leggi su Ilnerazzurro.it

Alla vigilia della delicata sfida di Firenze contro i padroni di casa della Fiorentina, l’Campione d’Italia ha ricevuto una gradita notizia in arrivo direttamente dalla Fifa. Alla straordinaria stagione, culminata con la vittoria dello scudetto numero venti e della seconda stella, il massimo organo mondiale del calcio ha deciso di inserire Federicotra i candidati al2024, riconoscimento dovuto al giocatore in grado di mettere a segno il gol più bello della stagione e che lo potrebbe rendere unico.Voluto?In una serata autunnale di inizio novembre, l’11 per la precisione, del 2023, l’è impegnata nella tappa numero dodici del campionato di Serie A. A San Siro arriva ilche sta tenendo bloccati nerazzurri sullo 0-0. L’orologio segna 42 minuti e 13 secondi quando da una distanza di 56 metri, da un’azione in ripartenza orchestrata da Henrikh Mkhytaryan, parte quello che qualcuno ha definito un vero e proprio arcobaleno che sblocca il risultato.