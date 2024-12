Calciomercato.it - Inizio di stagione horror: esonero UFFICIALE

Leggi su Calciomercato.it

Il comunicato del club ha fugato anche gli ultimi dubbi: il tecnico è stato sollevato dal suo incaricoIl tempo degli esperimenti è ormai scaduto. Con i vari campionati entrati ormai da mesi definitivamente nel vivo, i margini di errori si sono assottigliati in maniera importante. L’ultima sconfitta – sotto questo punto di vista – si è rivelata assolutamente fatale.Nuovo: salta un’altra panchina, torna dopo un mese – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Ne sa qualcosa Paulo Pezzolano, esonerato ufficialmente dal Real Valladolid. È stato lo stesso club iberico a renderlo noto, con una nota apparsa sul proprio sito: “Le strade del Real Valladolid e di Paulo Pezzolano si separano. L’allenatore uruguaiano non resterà al Pucela dopo 70 partite ufficiali in tre stagioni, nelle quali ha ottenuto la promozione l’anno scorso.