Il Vespucci fa scalo dove nasce Imec La tappa a Mumbai del Sistema-Italia

L’Amerigonon è più soltanto “la nave più bella del mondo”: oggi incarna il ruolo di ambasciatore di un’che unisce tradizione, innovazione e strategia globale. Dietro losi cela un lavoro diplomatico straordinario, coordinato dall’ambasciatore Antonio Bartoli, che ha trasformato lain un momento cruciale per rafforzare le relazioni trae India in un momento eccezionale dei rapporti bilaterali. Ilè stato accolto dal “Villaggio”, una vetrina itinerante che esalta le eccellenzene nei settori tecnologico, culturale e industriale, mostrando il meglio del “”.Come ha ricordato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, “quando venni in India 15 anni fa, la partnership tra i nostri Paesi era di tipo commerciale.