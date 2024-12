Ilgiorno.it - Il presepe “verticale“ . Le nonne fanno le modelle e la Rsa diventa un set

Unalternativo e “”. Alla Rsa Mater Misericordiae di Monza il tradizionalevivente che anima la casa di riposo gestita dalle suore Misericordine si è trasformato e le animatrici si sono inventate qualcosa di nuovo, e sicuramente originale. Le ospiti della struttura, una sessantina, hanno infatti dato vita alle statuine delper posare comedi fotografie in linea con l’iconografia raccontata da decine di opere pittoriche della Storia. E, una volta opportunamente lavorate, le fotografie sono andate a comporre delle autentiche “tavole” per raccontare gli avvenimenti che hanno accompagnato la nascita di Gesù. Si parte da Maria e Giuseppe quando erano ancora promessi sposi e si arriva fino alla visita dei Re Magi davanti alla grotta. Come sempre, il progetto è stato realizzato nello speciale atelier artistico-creativo con l’educatrice Manuela Cerizza, l’aiuto di Francesca Foti per la parte digitale e di Milena Monticelli per l’allestimento.