Il Man United OPEN parla di battere il Liverpool e diventare attaccante di livello mondiale per il primo acquisto di Ruben Amorim

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Secondo quanto riferito, il Manchesterha avuto i primi contatti sul potenziale trasferimento dell’dell’Eintracht Francoforte Omar Marmoush.Il nazionale egiziano sembra uno dei giocatori offensivi più in forma in Europa al momento, segnando 15 gol in 18 partite in tutte le competizioni finora in questa stagione.Il Manè PRONTO a trasferirsi per una stella della Premier League da £ 40 milioni!È logico che i migliori club stiano ora cercando Marmoush poiché sembra una proprietà interessante e come il tipo di giocatore su cui l’Eintracht dovrà incassare in breve tempo.