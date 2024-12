Oasport.it - Francesco Passaro perde la finale con Dzumhur: sfuma la top-100 del ranking ATP

è stato sconfitto dal bosniaco Damirnelladel Challenger di Maia con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e ventidue minuti di gioco. Il tennista italiano andava a caccia della vittoria per entrare nella top-100 delATP per la prima volta in carriera: imponendosi sulla terra rossa indoor della località portoghese avrebbe infatti agguantato la centesima posizione della graduatoria, diventando il decimo azzurro nell’elite internazionale e chiudendo in bellezza questa stagione.Il 23enne nativo di Perugia, che nel corso di questa stagione ha raggiunto il terzo turno al Masters 1000 di Roma e ha vinto due Challenger (Torino e Genova), è andato in difficoltà contro il rognoso avversario, incrociato dopo aver sconfitto nell’ordine Janvier, Gaubas, Merida Aguilar e Martin nel corso della settimana in terra lusitana.