Secoloditalia.it - Fiorentina-Inter sospesa, paura per Bove: sviene in campo, giocatori in lacrime. Ora è in ospedale

Leggi su Secoloditalia.it

al “Franchi” di Firenze, nel corso della partitaquando il giocatore viola, Edoardo, si è improvvisamente accasciato al suolo, in. La partita è stata immediatamentee il calciatore è stato soccorso, tra la disperazione e ledei: inci sono stati momenti concitati, con iin, e il giocatore è stato portato via da un’ambulanza. A quanto risulta dalle prime informazioni,si stava allacciando gli scarpini e, dopo essersi alzato, è crollato a terra.Il malore di Edordoe viene portato inL’arbitro Doveri ha mandato tutti negli spogliatoi, fermando ufficialmente la partita. La Lega Serie A ha fatto sapere che la gara è stata “per emergenza medica”. Il calciatore romano è stato trasportato in, dove si attendono notizie dai sanitari.