Fiorentina-Inter ecco chi arbitrerà la gara

L’Campione d’Italia torna in campo dopo il chiaro messaggio mandato al campionato con il pokerissimo rifilato all’Hellas Verona nell’ultima giornata. I nerazzurri seguono il Napoli, accompagnati a braccetto dal trio formato da Lazio, Atalanta econ i viola prossimi avversari della Beneamata nel posticipo delle 18 di domenica 1 dicembre.chi sarà l’arbitro di: arbitra DoveriA meno due dal Napoli e a pari punti con Lazio, Atalanta e. Alla vigilia dellaproprio contro la squadra viola, l’Campione d’Italia è partita alla volta di Firenze con l’infermeria affollata ma comunque in ottime condizioni nonostante le fatiche di Champions League di metà settimana. Simone Inzaghi proporrà la migliore formazione per superare un collettivo in grado di mettere a segno ben sette vittorie consecutive e veleggiare nei quartieri alti della classifica dopo diverse stagioni.