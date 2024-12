F1 Gp del Qatar | sigillo Verstappen

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.46 Maxfesteggia nel migliore dei modi il quarto Mondiale di fila facendo suo anche il Gp del. A Losail l'olandese della Red Bull precede Leclerc e Piastri: la McLaren ora ha solo 21 punti sulla Ferrari nella lotta per il titolo Costruttori. Al viae Norris scavalcano Russell che era in pole. Subito Safety Car per incidente Colapinto-Ocon. I due di testa scappano via con Russell 'frenato' dal pitstop. Safety Car di nuovo in pista altre 2 volte prima dei 10" di stop&go a Norris che chiuderà decimo.