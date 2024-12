.com - Eventi / “Fondazione Gabriele Cardinaletti” e “Still I Rise”, al via la due-giorni per la raccolta fondi

Leggi su .com

Tra Lunedì 2 e Martedì 3 dicembre, una serie diall’insegna della beneficenza. Istituita unaper finanziare una piscina a Nairobi per i bambini più vulnerabiliJESI, 1 dicembre 2024 – Una collaborazione nata da pochissimo tempo, quella tra la “” di Jesi e l’Organizzazione Umanitaria “” (“Ancora Mi Sollevo” la traduzione letterale), ma già di grandissima sinergia.L’incontro tra le parti, è nato in occasione dell’interessantissima Mostra “Jesi e il ’900, verso il 2050”, che si è tenuta a Jesi nei mesi di aprile e maggio, che ha fatto seguito alla precedente “Jesi e il ’900”, organizzata invece nel lontano 2010.L’Organizzazione “”, creata dal fondatore Nicolò Govoni nel 2018, ha come mission quella di portare un’educazione di eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili nel mondo, con l’obiettivo prioritario di porre fine alla crisi scolastica globale.