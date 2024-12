Calcio Serie A | Lecce-Juventus 1-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.45 Secondo pareggio di fila per la, raggiunta sull'1-1 a. Bianconeri sesti a 26 punti, salentini a quota 13 con la Roma. Juve doppiamente sfortunata:palo sia di Thuram (cross di Yildiz) sia di Conceiçao (sinistro da fuori). Annullato per fuorigioco un gol di Weah.Nel finale di tempo, un'indecisione tra Cambiaso e Perin per poco non favorisce Dorgu. Ripresa. Colpo di testa di Krstovic,Perin blocca a terra. Juve avanti con un tiro di Cambiaso deviato da Gaspar (68'). In extremis il pareggio di Rebic (93').