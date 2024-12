Oasport.it - Calcio femminile, Italia in cerca di risposte contro la Germania in amichevole a Bochum

Ultimo test del 2024 per la Nazionalena diallenata da Andrea Soncin. Dopo aver ben figurato inla Spagna a Vicenza, pareggiando 1-1le Furie Rosse (campionesse del mondo in carica), le azzurre giocheranno domani ala, quarta del ranking FIFA e tra le migliori compagini del pianeta.Undicesima partita del 2024 per le ragazze nostrane al Ruhrstadion. Soncin ha convocato per questo impegno 29 giocatrici e vanno segnalate alcune novità: il portiere Matilde Copetti, tra le protagoniste del grande avvio di stagione del Parma (capolista del campionato cadetto con solo tre reti subite), il difensore della Lazio Federica D’Auria e la centrocampista del Como Nadine Nischler, top scorer della Serie A con 6 gol in 10 presenze.Nei sette precedenti match disputati in terra teutonica, l’ha raccolto solo un pareggio: l’1-1 a Siegen nel 1989.