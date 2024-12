Metropolitanmagazine.it - Buffon, il rimpianto sull’ex Alena Seredova: “Per me è stato un dolore farla soffrire”

Quella tra Gigie Ilaria D’Amico è stata una passione travolgente, arrivata quando lui faceva ancora coppia con. Il tempo ha dimostrato che il loro era amore vero e non una semplice infatuazione e infatti questa estate sono diventati marito e moglie. All’inizio però è stata una storia chiacchieratissima proprio perché lui era ancora sposato: “Era una storia ormai alla fine, attraversata da una crisi profonda. Ma mi ha dato un grande, fari nostri figli, Louis Thomas e David Lee” ha detto l’ex calciatore, parlando per la prima volta di quel periodo al Corriere della Sera.Nonostante lo scorso agostoabbia confessato di non essere mai stata in grado di perdonare Gianluigi, oggi l’ex portiere della Nazionale è tornato a parlare della sua ex moglie e dei buoni rapporti con la sua famiglia “allargata”.