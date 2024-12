Iltempo.it - "Brindiamo ai 28 no": la maledizione dei Jalisse. Il video è virale

Dopo l'annuncio di Carlo Conti, che in collegamento con il Tg1 ha elencato i nomi dei trenta big in gara a Sanremo, c'è chi festeggia e chi, invece, manda giù il boccone amaro. Il secondo caso è quello dei, che da lungo tempo sognano di poter tornare a calcare il palco del teatro Ariston e che, anche questa volta, lo seguiranno (forse) in tv. L'inedito del duo, composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, è stato escluso e la coppia ha pubblicato su Instagram unreaction per scherzarci su. "E anche quest'anno, sono 28 volte", dicono nel filmato che li ritrae, nonostante tutto, sorridenti e intenti a stappare due birre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) "ai 28 NO.