Ilgiorno.it - Benemerenze civiche . Lecco celebra il patrono

Leggi su Ilgiorno.it

San Nicola a Bari. San Nicolò a. Diverso nome, stesso santo, quello dei naviganti, di mare come a Bari, di lago a. Siil 6 dicembre, ma ala festa comincia in anticipo. Vengono consegnati quest’oggi i Nicolini d’oro, lein occasione della festa patronale cittadina. L’appuntamento è alle 11 nell’auditorium del centro civico Sandro Pertini di Germanedo. Tre i premiati: Mariuccia Buttironi, 87 anni, del rione Olate, anima dell’associazione Rete Radié Resch, un’associazione di solidarietà internazionale fondata nel ‘64; Renato Milani, 62 anni, dal 2016 Cavaliere della Repubblica, presidente del Coordinamento provinciale di Telethon; padre Norberto Pozzi, sacerdore carmelitano scalzo di 72 anni, missionario in Centrafrica, dove l’anno scorso ha perso una gamba in seguito all’esplosione di una mina.