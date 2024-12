Quotidiano.net - Ambientalista Watson, 'se mi mandano in Giappone, non torno'

Leggi su Quotidiano.net

"So che se miin, non tornerò a casa": ne è convinto Paul, il notoe fondatore di Sea Shepherd, da tempo impegnato contro la caccia alle balene, che dallo scorso luglio si trova in un carcere della Groenlandia dopo essere stato arrestato sulla base di un mandato internazionale emesso da Tokyo. Intervistato dal Guardian, l'attivista canadese con cittadinanza statunitense- che domani compie 74 anni - cerca di mantenere la calma: "Non puoi essere frustrato per qualcosa che non puoi controllare", dice. "Sa, qual è il punto? E non sono mai stato arrabbiato per nulla. Che senso ha arrabbiarsi?", chiede al suo interlocutore. E domani si aspetta di "festeggiare" il suo compleanno con un'altra proroga - per almeno un altro mese - della sua detenzione nel carcere Anstalten di Nuuk, mentre il ministero della Giustizia di Copenaghen continua a valutare la richiestase di estradizione per accuse che potrebbero costargli fino a 15 anni di prigione.