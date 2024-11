Donnaup.it - Zinco: cosa succede al tuo corpo quando viene a mancare

al tuoLoè un nutriente chiave per la salute umana. Il nostro organismo ne contiene in media 2 o 3 grammi. La maggior parte di questosi trova negli organi, con le maggiori concentrazioni negli occhi e, nei maschi, nella prostata.Ma se ne trova anche nel cervello, nelle ossa, nel fegato, nei reni. Ne è molto ricco, in particolare, il liquido spermatico. Se ne può dedurre che loè molto importante per la salute riproduttiva.La carenza dipuò dipendere da un cattivo assorbimento dei minerali o anche da casi di alcolismo, e può portare a indebolimento di capelli, unghie, pelle e ossa.: scopri quali alimenti possono darti la dose giornalieraFunzioni e ruolo biologicoLosembra possedere un ruolo biologico di prim’ordine, per esempio nella costituzione e nel funzionamento di enzimi, acidi nucleici e proteine.