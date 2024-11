Fanpage.it - Toninelli a Fanpage.it: “Se Conte perde il voto deve andarsene, altrimenti meglio che il M5s sparisca”

L'ex ministro dei Trasporti Daniloha detto a.it che se la nuova votazione sui principi del M5s, in programma dal 5 all'8 dicembre, non raggiungerà il quorum,dovrà dimettersi: "Non lo ha fatto dopo la trafila di sconfitte elettorali, spero che abbia la volontà di farlo ora". Piuttosto che proseguire sulla linea dell'ex premier, èche il M5s venga "archiviato per sempre", ha detto