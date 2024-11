Ilrestodelcarlino.it - Tolentino: arriva la magia del Natale con il Bosco degli elfi

, 30 novembre 2024 – È già. Questo pomeriggio, in piazza della Libertà, l’accensione delle luci e l’inaugurazione delhanno dato il via al cartellone delle festività natalizie 2024/2025. Ospiti speciali: gli attori di “A Christmas Carol – il musical”, capitanati da Roberto Ciufoli. Questa sera infatti e domani in doppia replica, alle 16 e alle 19, la Compagnia dell’Alba sale sul palco del teatro Vaccaj con la storia diper eccellenza in esclusiva regionale. Un pomeriggio caratterizzato dalle dolci note intonate dal coro e dagli effetti speciali delurbano, simulando una nevicata. Immancabile Babbo. Con l’occasione è stato inaugurato anche il presepe realizzato da Giancarlo Cegna, Ilio Scarpacci, Andrea Merlini e Alessio D’Aiello.