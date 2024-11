Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria: Sant’Angelo nel pallone. Falco, c’è la capolista

Leggi su Sport.quotidiano.net

. Per l’undicesima giornata del girone d’andata si giocano sei anticipi. Si gioca su tutti i campi alle ore 14,30. Questo il programma.Acqualagna-San Costanzo. Laospita la. "Ce la metteremo tutta – sottolinea l’allenatore dellaCappelli – anche se ci mancheranno diversi giocatori". Real Altofoglia-Atletico Mondolfo 1952. Il diesse dell’Atletico Mondolfo Paolo Pretelli dice: "Partita complicata perché il Real è una squadra temibile soprattutto nel suo campo dove ha raccolto diversi punti fino ad ora, inoltre vengono da due risultati negativi e faranno di tutto per tornare alla vittoria. Abbiamo l’assenza pesante di Rossini che si ferma per squalifica, inoltre anche due o tre giocatori acciaccati dei quali il mister valuterà domani le condizionidella partita".