Ilrestodelcarlino.it - Pinacoteca, tutta la dolcezza di Gandolfi

CENTO Con due nuove chicche in esposizione in, inaugura oggi alle 17.30 la piccola ma preziosa mostra ‘Sentimento e ragione nella grande pittura di Ubaldo’, un pittore della seconda metà del 1700, nativo della vicina San Matteo della Decima, cresciuto guardando Guercino. Un artista che si è fatto molto apprezzare all’estero, ma che nella sua terra ha bisogno di essere riscoperto, obiettivo che si vuole raggiungere con questa mostra. Una sala che racchiude le due tele della Fondazione Cassa di Risparmio in mostra permanente, alle quali si sono aggiunte due chicche: la ‘Madonna che affida il Bambino a Gaetano da Thiene avrà al fianco il disegno preparatorio su carta, sanguigna a gessetto bianci e l’"Annunciazione" avrà vicino il bozzetto, questo grazie al prestito del Fondoantico di Tiziana Sassoli e di una collezionista privata.