Notizie.com - Perché Emanuela Chirilli era a Napoli? Inchiesta sulla morte della 28enne salentina. Sui social scriveva: “Non sai quanto ho corso per fuggire dai guai”

, 28 anni di Maglie, è morta questa notte a seguito di un incendio in un b&b del centro di: tutti i dettagli dell’in.Un corto circuito in quella camera con sauna, affacciata in pieno centro a, prenotabile sul web a meno di 100 euro al giorno. L’incendio che ne è conseguito ha portato alladidi Maglie, in provincia di Lecce.era a. Sui: “Non saihoperdai” (FACEBOOK FOTO/ANSA FOTO) – Notizie.comUna tragedia avvenuta alle 4 e 30 di stanotte che reca ancora molti lati oscuri. A partire dal motivo per cui la giovane si trovava nel capoluogo partenopeo mentre la famiglia pensava fosse in Puglia.